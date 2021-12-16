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Son dakika haberi... Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu - Son Dakika

Son dakika haberi... Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu

16.12.2021 16:58
Son dakika haberi... Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu

Bir son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ile bir araya gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç fikir alışverişinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ile bir araya gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç fikir alışverişinde bulundu.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret etti. KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Ziyarete, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, A.S.H.B. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tayyar Kuz, KKTC Cumhurbaşkanlığı - Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve aynı zamanda KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörleri Prof. Dr. Zehra Altınay ile Prof. Dr. Fahriye Altınay, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Sekakıncı ile MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç da eşlik etti. - MANİSA

Son dakika haberi... Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu
Son dakika haberi... Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu

Ahmet Ataç, Manisa, Kıbrıs, Faiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu - Son Dakika


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