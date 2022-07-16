Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu

16.07.2022 10:56
Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı turizm sezonu dolayısıyla sahil bölgelerinde 6 noktaya 24 saat görev yapacak jandarma asayiş noktası kurdu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı turizm sezonu dolayısıyla sahil bölgelerinde 6 noktaya 24 saat görev yapacak jandarma asayiş noktası kurdu.

Jandarma asayiş noktaları ile sahillerde meydana gelebilecek hırsızlık, gasp ve vatandaşın huzurunu kaçıracak suçların önlenmesi, sahillere tatil maksatlı gelen yerli ve yabancı misafirlerin daha huzurlu tatil yapmalarını sağlamak amaçlıyor. Mersin'de yaz döneminde özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Erdemli ilçesinde Çeşmeli ile Arpaçbahşiş arasına 3, Silifke'de Atakent ve Atayurt'a 2, Gülnar Büyükeceli'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesine de bir olmak üzere toplam 6 adet jandarma asayiş noktası hizmete girdi.

İhtiyaç halinde belirlenecek bölgelere de asayiş noktaları kurulabileceği kaydedildi.

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan jandarma asayiş noktaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin'in turizm merkezlerinde 'jandarma asayiş noktaları' oluşturuldu Mersin'in turizm merkezlerinde 'jandarma asayiş noktaları' oluşturuldu
Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:34:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement