Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

09.05.2022 16:53
Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 13 zanlıdan çoğunluğu yabancı uyruklu 12'si gözaltına alındı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 13 zanlıdan çoğunluğu yabancı uyruklu 12'si gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde 3 adrese özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Polis, örgüte yurt dışından finansal kaynak sağladığı öne sürülen O.S.E.A. ile S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A, A.H, C.H. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, 2 kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kadın zanlılar A.A.M. ve S.E'nin, örgüt tarafından bombalı eylem arayışı için yurt dışından Türkiye'ye gönderildikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

İkametinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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