Son dakika haberi: Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

19.07.2022 13:43
Son dakika haberi: Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurumasına neden olduğu iddiasıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı, CHP Toroslar İlçe...

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurumasına neden olduğu iddiasıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacında kuruma meydana geldi. Mersin Valiliğinin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Orman mühendislerinin yaptığı çalışmada, matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğu belirlendi. Ağaçta hastalık ya da mantar izine rastlanmadı.

Daire başkanı ile birlikte biri belediye çalışanı, diğeri ise CHP Gençlik Kolları Başkanı 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin kamuoyunda büyük yankı bulan ve çevre dostlarını derinden üzen olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şüpheli 3 kişiye ulaştı. Kayıtlardan kimlikleri tespit edilen şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri ise şaşkınlığa neden oldu. Polisin tespitleri sonucu olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin sorularına ise sessiz kaldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Ali Mahir Başarır: 'Akp Kamu İhale Kanunu Gibi Bir Kavramı Lügatten Silmiş' Ali Mahir Başarır: 'Akp Kamu İhale Kanunu Gibi Bir Kavramı Lügatten Silmiş' Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:52 Abla-kardeşin kavgası kanlı bitti! Havaya açılan ateş sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:00:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Mersin'deki asırlık ağacın zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement