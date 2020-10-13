AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Milletvekili Çalık, bugün Malatya'nın 2023 hedefleri çerçevesinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile birlikte sağlık turizmi başkenti olması için önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bunun için de İnönü Üniversitesinin bünyesinde bulunan Karaciğer Nakil Enstitüsü, Onkoloji Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer fakültelerimizle birlikte Malatya'nın sağlık turizmi başkenti olma hedefine hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz, yeni akademik yılın hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rektör Kızılay ise ziyaretleri için Çalık ve Koca'ya teşekkür ederek, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.