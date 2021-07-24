Son dakika haberi... Milli golfçü Can Gürdenli "European Young Masters"da bronz madalya kazandı

Takımdaki 4 oyuncunun, 3'ünün günlük en iyi skoru alınarak hesaplanan takım kategorisinde ise Türkiye final raundunun sonunda 22 ülke arasında +19'la 11. sırada yer aldı.

Genç kızlar kategorisinde 42 sporcuyla mücadele eden Zeynep Süalp bugün oynadığı 81 (+9) gross skorla toplamda 237 (+21 ) gross skorla 30. sırada yer alırken, Mira İçgören üçüncü günde 88 (+16) gross skor oynayarak toplamda 248 (+31) gross skorla 38. oldu.

Erkekler kategorisinde mücadele eden milli golfçü Can Gürdenli organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Milli takım başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde, milli golfçülerden Ali Berk Berker, Can Gürdenli, Zeynep Süalp ve Mira İçgören Türkiye'yi temsil etti.

Organizasyonda Ukrayna , Belçika , Finlandiya, Hollanda , İsviçre , Fransa , Slovenya , Norveç , Avusturya , Slovakya , İsveç , Polonya , Almanya , Portekiz , Rusya , İtalya , Çekya, Bulgaristan , İrlanda, Hırvatistan , Danimarka , Estonya , İspanya , Litvanya , Lüksemburg , Danimarka, Sırbistan ve Türkiye'den toplamda 95 sporcu mücadele etti.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Golf Birliği'nin organize ettiği "European Young Masters" Finlandiya 'da düzenlendi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır