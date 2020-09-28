Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Fetih Hareketi Merkez Komitesi heyetini kabul etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bakan Şukri'nin, başkent Kahire'de Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleri Cibril er-Rucub ile Ruhi Fettuh'u kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Şukri, Mısır'ın Filistin davası konusundaki sağlam tutumunu hatırlatarak, Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurmak başta olmak üzere meşru haklarına desteğini vurguladı.

Şukri, Mısır'ın, içinde bulunduğu hassas zamanda kardeş Filistin halkı ve yönetimine her türlü desteği vermek için çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Filistinli heyet ise Şukri'ye Filistin meselesiyle ve Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü bitirme çabalarıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Fetih Hareketi Sözcüsü Hüseyin Hamayil, dün AA muhabirin yaptığı açıklamada, Cibril er-Rucub ile Ruhi Fettuh'un, Fetih ile Hamas hareketleri arasında geçen hafta İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında Mısırlı yetkililere bilgi vermek üzere Kahire'ye geldiğini bildirmişti.

Hamayil, heyetin Kahire'den önce de Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret ettiğini belirtmişti.

Geçen hafta İstanbul'da Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması ve seçimler gibi konular ele alınmıştı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, görüşmelerle alakalı yaptığı açıklamada, Fetih hareketiyle önemli noktalarda uzlaşıya vardıklarını duyurmuştu.