Son dakika haberi: MKE Ankaragücü Kulübünden şehit ismini taşıyan futbol takımına yardım - Son Dakika

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü Kulübünden şehit ismini taşıyan futbol takımına yardım

Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü Kulübü, Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan ve Şehit Asb. Üçvş. Musa Özalkan'ın adını taşıyan futbol takımına malzeme desteğinde bulundu.

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü Kulübünden şehit ismini taşıyan futbol takımına yardım, System.String[]

MKE Ankaragücü Kulübü, Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan ve Şehit Asb. Üçvş. Musa Özalkan'ın adını taşıyan futbol takımına malzeme desteğinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medyadan malzeme yardımı talebinde bulunan Şehit Asb. Üçvş. Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı'nın isteğine karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in bu çağrıya sessiz kalmadığı vurgulanarak, "MKE Ankaragücü olarak şehidimizin emaneti olan geçlerimize sahip çıkmak ve onlara Türkiye'den yardım eli uzatmak şehidimize olan minnetimizin göstergesidir. Forma, krampon, eşofman takımı, futbol topu ve antrenman malzemeleri gibi gerekli ihtiyaçları karşıladık. Kulübümüz, başkanımızdan yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza kadar tüm imkanlarımızla manevi olarak da desteklerimizi her zaman yanlarında hissettirecektir. Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'ne şehidimizin emaneti olan gençlerimize sahip çıktıkları için teşekkür eder, MKE Ankaragücü olarak elimizden gelebilecek tüm yardımlara hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." denildi.

MKE Ankaragücü, Futbol, Şehit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: MKE Ankaragücü Kulübünden şehit ismini taşıyan futbol takımına yardım - Son Dakika Spor

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