MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler - Son Dakika

MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
27.04.2021 00:57
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında Kahraman Komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden Komandolarımızın terör temizliği devam ediyor"
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