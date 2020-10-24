Son dakika haberi... Muğla'da Azerbaycan şehitleri için lokma dağıtıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup genç, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma hayrı düzenledi.

Jandarma Lojmanları önünde gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, AK Parti İl ve İlçe Encümeni Haluk Laçin'in de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte lokma dağıtıldı, şehitler için dua edildi.

Etkinlik, grup üyelerinin şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunmasıyla sona erdi.