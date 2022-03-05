Son dakika haberi! Nijerya'da 200 kişi Rusya'ya karşı savaşmak için başvuru yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Nijerya'da 200 kişi Rusya'ya karşı savaşmak için başvuru yaptı

05.03.2022 00:09
Son dakika haberi! Nijerya'da 200 kişi Rusya'ya karşı savaşmak için başvuru yaptı

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliğinin sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açmasının ardından 200 Nijeryalı başvuruda bulundu.

Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliğinin sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açmasının ardından 200 Nijeryalı başvuruda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Abuja Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından Ukrayna'daki savaşa katılmak isteyen gönüllü ilanı üzerine Nijerya'dan başvurular oldu.

Şu ana kadar yaklaşık 200 kişi başvuru yaparken, bu sayının artması bekleniyor.

Öte yandan, Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliği İkinci Katibi Bohdan Soltys, yaptığı açıklamada, savaşa katılmak isteyen gönüllülerin vize ve uçak bileti için bin dolar ödemesi gerekeceğini söyledi.

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Nijerya, Ukrayna, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Nijerya'da 200 kişi Rusya'ya karşı savaşmak için başvuru yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Nijerya'da 200 kişi Rusya'ya karşı savaşmak için başvuru yaptı - Son Dakika
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