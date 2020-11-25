Son dakika haberi... Nuray öğretmen motosikletini "EBA Mobil Destek Aracı"na dönüştürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... Nuray öğretmen motosikletini "EBA Mobil Destek Aracı"na dönüştürdü

25.11.2020 16:23
Son dakika haberi... Nuray öğretmen motosikletini

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, pandemi döneminde başarılı çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara'da düzenlenen programa davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, pandemi döneminde başarılı çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara'da düzenlenen programa davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geyve ilçesindeki Süleyman Gülsüm Odabaş İlkokulunda görev yapan 24 yıllık öğretmen Yıldırıcı'nın, uzaktan eğitim sürecinde okula tahsis ettiği motosiklet "EBA Mobil Destek Aracı" olarak kullanılıyor.

Sık sık ziyaret ettiği öğrenci ve velilere psikososyal destekte de bulunan Yıldırıcı, evinin bahçesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde telefonunu modem olarak kullandırıp, öğrencilerin canlı derse katılımını sağlıyor.

Yıldırıcı, başarılı çalışmaları dolayısıyla Emine Erdoğan tarafından Öğretmenler Günü kapsamında Devlet Konukevi'nde düzenlenen programa davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Motorumla ödev dağıttım"

Nuray Yıldırıcı, AA muhabirine, pandemi nedeniyle ne yapacaklarını bilemez durumda olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının kendilerine güzel imkanlar sunduğunu belirten Yıldırıcı, "Fakat öğrencilerim EBA'ya girme noktasında sıkıntı yaşıyordu. Günlük ödevlerimizi dağıtamaz duruma gelmiştik. Hem bu sıkıntıları çözmek hem de ödevleri dağıtmak için düşünürken motorum gözüme çarptı ve onunla dağıtmaya başladım." diye konuştu.

Yıldırıcı, EBA Canlı Ders uygulamasını indirmede ve kullanmada sorunlar oluştuğunu dile getirerek, "Kimisinin tableti, telefonu yoktu. Böyle durumda olanlara ders verirken bahçem müsait olduğu için sosyal mesafeyi koruyarak, maskeler takılarak fazla telefonum, bilgisayarım ve tabletlerimi verdim, kendi internetimden yararlandırmaya çalıştım." dedi.

Sadece kendi öğrencilerine değil, diğer öğrencilere de yardım etmeye çalıştığını aktaran Yıldırıcı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimin mutluluğu beni daha fazla 'diğer köylere de nasıl yardım ederimi' düşündürttü. Bu sefer uzak olan köyler için de babaların iş çıkışı kullandığı markete ödevleri bıraktım. Müsait olan evlere yardım edebilmek için gittim. Aslında biraz zorlandım çünkü veliler çok iyi niyetliler, benim yorulmamı istemedikleri için 'sorun yok' diyorlardı ama canlı derse giremediklerini biliyordum. Onun için ısrar ederek sorunlarını hallettik. Canlı derse katılım çok verimli geçti."

"Çok onur duydum"

Yıldırıcı, Emine Erdoğan tarafından düzenlenen programa katıldığı için çok gururlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk çekim yapmaya gelen ekip çok fazla bir şey söylemedi. Sonra olaylar çok hızlı gelişti, 2 gün içerisinde kendimi Ankara'da buldum. İnanılmaz bir gündü. Çok onur duydum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Öğretmenlik yaptım aslında, fazla bir şey yapmadım. Oralardan beni duyup, yanına çağırdı. Benim için çok onur duyulacak bir gündü. Çok da samimi, içten bir davetti. Çok teşekkür ediyorum."

"Öğrenci ve velilerden teşekkür telefonları almak mutlu etti"

Okulun müdürü Fatih Temren de kendilerine bu gururu yaşattığı için Nuray öğretmene teşekkürü borç bildiklerini söyledi.

Öğrenci ve velilerden teşekkür telefonları almanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Temren, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde Nuray hocanın canla başla savaşıp motosikletini, aracını okulumuza hibe edip kullanması, kullandırması, EBA girişlerine rehberlik etmesi, gerektiğinde kendi telefonunu modem olarak kullanması, bizlerle iş birliği halinde çalışması bizi çok mutlu etti. Bir ekip işi. Nuray öğretmenimizin başrolünde olduğu, idare olarak sonuna kadar desteklediğimiz ama tüm okul öğretmenlerimizin de içinde yer aldığı bir ekip işi olduğunu belirtmek isterim. Bundan dolayı tüm öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü - Son Dakika


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