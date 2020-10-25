DENİZLİ'de belediye otobüsünde fenalaşarak baygınlık geçiren ve şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdığı Hasbiye Durmuş (48), taburcu edildi. Ölümden döndüğünü belirten Hasbiye Durmuş, kendisini hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür etti.

Olay, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde TOKİ-Otogar seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait belediye otobüsünde meydana geldi. Bülent Deyneli yönetimindeki 20 BLD 71 plakalı belediye otobüsü, Adalet Mahallesi'ndeki durakta bekleyenleri aldıktan sonra hareket etti. Kısa süre sonra otobüsteki yolculardan biri fenalaştı. Yolcunun bayıldığını fark eden otobüs şoförü Deyneli, güzergahından çıkarak yolcuyu Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastayı hastanenin acil servisine teslim eden Deyneli, diğer yolcuların takdirini topladı.