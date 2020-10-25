Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti

25.10.2020 12:38
Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'de belediye otobüsünde fenalaşarak baygınlık geçiren ve şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdığı Hasbiye Durmuş (48), taburcu edildi.

DENİZLİ'de belediye otobüsünde fenalaşarak baygınlık geçiren ve şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdığı Hasbiye Durmuş (48), taburcu edildi. Ölümden döndüğünü belirten Hasbiye Durmuş, kendisini hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür etti.

Olay, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde TOKİ-Otogar seferini yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait belediye otobüsünde meydana geldi. Bülent Deyneli yönetimindeki 20 BLD 71 plakalı belediye otobüsü, Adalet Mahallesi'ndeki durakta bekleyenleri aldıktan sonra hareket etti. Kısa süre sonra otobüsteki yolculardan biri fenalaştı. Yolcunun bayıldığını fark eden otobüs şoförü Deyneli, güzergahından çıkarak yolcuyu Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastayı hastanenin acil servisine teslim eden Deyneli, diğer yolcuların takdirini topladı.

Hastaneden taburcu olan Hasbiye Durmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri'ne giderek teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ile şoför Bülent Deyneli katıldı. 'BENİ OĞLUMA KAVUŞTURDU'Hasbiye Durmuş, olay günü ilaçlarını almak için dışarıya çıktığını, daha sonra 360 numaralı otobüse binmesinin ardından fenalaştığını anlattı. Şoförün kendisinin fenalaştığını anlayıp, otobüsü durdurarak yanına koştuğunu ifade eden Durmuş, "Allah razı olsun ondan, koştu elimi tuttu, ilaçlarımı verdi" dedi. Hastanede uyandığında otobüs şoförünü televizyonda gördüğünü ve 'Seni bu ağabey hastaneye getirdi, hayatını kurtardı' dediklerini anlatan Durmuş, "Kalp krizi geçirmişim, beni yoğun bakıma aldılar, mucize olarak uyandım. Ağabeyi görmek ona teşekkür etmek istediğimi söyledim. Çünkü beni oğluma kavuşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.'HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ'Şoför Deyneli ise, Durmuş'un otobüse binmesinin ardından rahatsızlandığını anladığını belirtip, "Otobüsü kenara çektim. Durumu daha da fenalaşması üzerine hemen acil bir şekilde otobüsle hastaneye götürdüm. Biz her zaman göreve hazırız, vatandaşlarımız bizlere emanet, onların yanındayız" dedi.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Gökoğlan ise, Durmuş'a geçmiş olsun dileklerini iletip, ziyaret için teşekkür etti. Olay günü yaşananları anlatan Gökoğlan, "Çok şükür hanımefendi iyileşmiş ve ayakta. Şoför arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz otobüslerimizde yolcularımızı gidecek oldukları noktalara güvenle ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti
Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti
Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi, Adalet Mahallesi, Otobüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ölümden dönen yolcudan, hastaneye yetiştiren otobüs şoförüne teşekkür ziyareti - Son Dakika

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