Erol'un Kurban Bayramı 'nı Yozgat'ta ailesinin yanında geçirmek için izne ayrılarak yola çıktığı ve Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüs kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er toprağa verildi - Son Dakika

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