Son dakika haberi! ÖZDER özel okul teşviklerinin yeniden uygulanmasını talep etti - Son Dakika

Son dakika haberi! ÖZDER özel okul teşviklerinin yeniden uygulanmasını talep etti

10.01.2021 16:03
Son dakika haberi! ÖZDER özel okul teşviklerinin yeniden uygulanmasını talep etti, System.String[]

Son dakika habere göre Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, 2018'de kesilen özel okullara teşvik sisteminin acilen yeniden uygulanmasını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yüzde 1'e indirilen KDV uygulamasının kalıcı olmasını istedi.

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, 2018'de kesilen özel okullara teşvik sisteminin acilen yeniden uygulanmasını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yüzde 1'e indirilen KDV uygulamasının kalıcı olmasını istedi.

Akça, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te ortaya koyduğu vizyon ile yüzde 4'lerde olan özel okul öğrenci oranının 2018'e kadar yüzde 9'a kadar büyüdüğünü ifade etti.

Bu büyümenin sağlanan destekler ile gerçekleştiğini belirten Akça, ancak 2018'de verilen desteklerin kesildiğini, bu yıl 1 milyon 543 bin olan öğrenci sayısının 2019'da 1 milyon 376 bine, 2020'de ise 1 milyon 71 bine gerilediğini kaydetti.

Bu rakamların, özel okullarda bugün yaşanan krizin asıl nedeninin okul sayısının artması değil, teşviklerin kesilmesiyle sektöre yönelişin azalmasından kaynaklandığını gösterdiğini ifade eden Akça, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu düşüşle birlikte son 2 yılda 900'e yakın özel okul kapanmış 35 bin üzerinde çalışan işsiz kalmıştır. Özel okulların an itibarıyla toplam kontenjanı 2 milyon 511 bin, yani özel okulların yüzde 58'i boştur. Özel okullar, kamu görevi görürler. Bugün ülkemizin yaklaşık olarak 65 bine yakın ilave dersliğe ihtiyacı vardır, özel okullarımızda ise yaklaşık 60 bin derslik boş durumdadır. Özel okullara verilecek ufak bir destek ile devleti 60 bin derslik yapma yükünden kurtarabiliriz. Bunun için özel okullara 2018'de kesilen teşvikler acilen geri gelmelidir. Pandemi dolayısıyla indirilen KDV, kalıcı olarak yüzde 1 olmalıdır. Hiçbir sektörde uygulanmayan ancak sadece özel okullarda uygulanan her yıl ruhsat harcı ödenmesine son verilmelidir. SGK ve vergi teşviği verilmelidir. Devletimizin bu teşvikler ile yaklaşık 60 bin derslik yükünden kurtulacağını düşünürsek, bu destekler bir harcama kalemi değil bir tasarruf kalemidir."

Akça, özel okulların yapıları itibarıyla eğitim alanının motor gücü olduğunu vurgulayarak "Milli Eğitim Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2013 yılında ortaya koyduğu vizyona ve hedefe sahip çıkmalıdır. Türkiye özel okul sektörü, 2013'te ortaya konan yüzde 15'ler seviyesine çıkmalıdır. Yetkililerden beklentimiz yeni dönem kayıtlarının başlayacağı şu günlerde özel okul sahiplerine, velilerine ve öğrencilerine beklenen müjdeyi vermeleridir." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Twitter, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÖZDER özel okul teşviklerinin yeniden uygulanmasını talep etti - Son Dakika


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