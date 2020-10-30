Son dakika haberi... Pazaryeri'nde Şehit Bilal Özcan Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2011 yılında Hakkari Çukurca'da hayatını kaybeden şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın ismi çocuk parkına verildi.

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, şehidin babası Ali Osman ve annesi Sadiye Özcan tarafından yaptırılan park, ilçe protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı.

Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şehidin babası Ali Osman ve annesi Sadiye Özcan, kurdele kesimi ile parkı çocukların hizmetine açtı.

Okul Müdürü İslam Özkul, yaptığı konuşmada, parkın, sıradan bir çocuk parkı olmadığını ifade etti.

Özkul, değerleri yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çalışma şehidimiz Bilal Özcan ve şehitlerimizin dimdik ayakta ve hayatta olduğunun da bir ispatıdır. Bu bakımdan sıradan bir park değildir burası. İlçemizde milli ruhun bir tecellisi olarak yaşayacak sosyal bir tesistir. Bu tesiste oluşan her bir tebessüm, bir dua olarak tüm şehitlerimize birer hediye olacaktır. Dileğim her okulun bahçesi bu ve benzeri bir park ile buluşsun."

Açılıştaki Kur'an tilaveti sırasında şehit annesi Sadiye Özcan gözyaşlarına hakim olamadı.