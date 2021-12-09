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Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

09.12.2021 15:16
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber: ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' ve 'MB-304' askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' ve 'MB-304' askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 12.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi ile 56 metre uzunluğundaki 'MB-304' askeri römorkörü, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisiyle askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçisi sırasında güvenlik gerekçesiyle, Rus savaş gemisiyle askeri römorkörüne Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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