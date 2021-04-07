Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu
07.04.2021 14:01
Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus vatandaşı Lenar Shaikhutdinov (36), kaldığı odanın banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu.
Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Shaikhutdinov'un öldüğünü belirledi.
Turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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