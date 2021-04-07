Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Shaikhutdinov'un öldüğünü belirledi.

Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus vatandaşı Lenar Shaikhutdinov (36), kaldığı odanın banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu.

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