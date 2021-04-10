Son dakika haberi! Safranbolu'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 176 yıldır kamu düzenin sağlanması için büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Safranbolu Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt da polisin Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu ifade etti.

Törene, Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Alkış, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, kurum müdür ve amirleri, polisler, siyasi partilerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.