Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti
25.10.2020 19:17
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günümüz. Salgınla mücadelede önemli üslerimizden olan Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde bir risk değerlendirmesi yaptık." ifadelerini kullandı.
Koca, söz konusu paylaşımında, "Kurallara uyarsak, hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." çağrısında da bulundu.
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