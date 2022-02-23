Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

23.02.2022 12:11

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, Bayram Hamal'ın tabancayla Özcan Emreoğlu'nu (44) öldürüp, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ile kavgayı ayırmaya çalışan Zihni Çelik'i (53) yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, Bayram Hamal'ın tabancayla Özcan Emreoğlu'nu (44) öldürüp, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ile kavgayı ayırmaya çalışan Zihni Çelik'i (53) yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde, tarafların tekme tokat kavga ettiği anlar yer alıyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Bayram Hamal (39), 20 BH 434 plakalı otomobilliyle seyir halindeyken yolda husumetlisi tarım ürünleri pazarlaması işiyle uğraşan Özcan Emreoğlu ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu ve ayrı yaşadığı eşi F.H.'yi gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler tartıştı.

PEŞ PEŞE 10 EL ATEŞ ETTİ

Çıkan kavgada Bayram Hamal, belindeki tabancayı çıkartıp, peş peşe 10 el ateş etti. Özcan Emreoğlu göğsünden, Ali Emreoğlu sağ kolundan, kavgayı ayırmaya çalışan ve bir restoranda garson olarak çalışan Zihni Çelik ise bacağından yaralandı. Çevredekilerin 112'ye ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Emreoğlu, hayatını kaybetti. Ali Emreoğlu ve Zihni Çelik'in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN KULLANDIM'

Olayın ardından otomobiliyle kaçan ve daha sonra bindiği taksi Kavaklıdere ilçesindeki yol kontrolünde jandarman tarafından durdurulan Hamal, gözaltına alındı. Hamal, jandarmadaki ifadesinde, "Ayrı yaşadığım eşim F.H. ile akrabam olan Ali Emreoğlu'nun ilişkisi var. Ali ve ağabeyini Akyaka'da gördüm. Aracımdan indikten sonra konuşmaya başladığım sırada hakarete uğradım. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kendimi korumak için silahımı kullandım" dediği belirtildi. Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tekme tokat kavga ettiği anlar yer alıyor.

Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

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Bayram, Akyaka, Muğla, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 'SAKİN ŞEHİR' AKYAKA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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