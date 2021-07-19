Son dakika haberi... Salda Gölü'ne tatilciler bayram arifesinde ilgi gösterdi - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nde ziyaretçiler arife günü yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya ve Muğla gibi tatil beldelerine giden ziyaretçiler, güzergahlarına yakın Salda Gölü'ne uğrayarak zaman geçirdi.

Gölün muhteşem manzarasını ve beyaz kumsalı izleyen ziyaretçiler, Beyaz Adalar kısmındaki "Salda" yazısının önünde fotoğraf çektirdi.

Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya giden Özlem Gürsoy, AA muhabirine, ailesiyle Salda Gölü'nü çok merak ettikleri için uğramak istediklerini söyledi.

Gölü ve çevresini çok güzel bulduğunu dile getiren Gürsoy, "Gölün Beyaz Adalar kısmı gayet güzel, çok beğendik." dedi.

İstanbul'dan gelen Emin Çevik de Salda Gölü'nü ilk defa gördüğünü, Beyaz Adalar kısmının yüzmeye kapalı olduğundan göle giremediklerini ancak manzarasına hayran kaldıklarını anlattı.

Mürüvvet Demirkan da arife gününde Salda'yı görmek istediklerini belirterek, "Uzun süre evde kalınca dışarıya çıkmak istedik. En kolay gidilecek yer Salda'yı bulduk. İnsanlar zarar vermeden bence plaja kadar inebilmeli. Çok güzel bulduk." ifadelerini kullandı.

Göl çevresinde hediyelik eşya satan ve gözleme açan kadınlar da ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldıklarını söyledi.