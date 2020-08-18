Son dakika haberi... ŞEGAFED Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın da babası olan Zeki Kılınç, "Şahitlerin Dilinden Şehitler" ismiyle yazdığı kitabını, Yıldırım'a hediye etti.

Şehit ve gazilerin kahramanlıklarının gelecek kuşaklara da aktarılması için çalıştığını dile getiren Kılınç, aralarında oğlunun da bulunduğu 15 Temmuz şehitleri, gaziler ile terörle mücadelede simgeleşmiş kişilerin şehadetten önceki son günlerini, yakınlarıyla görüşerek 400 sayfalık bir kitapta anlattığını kaydetti.

Vatan ve millet sevgisini sözlü olarak katıldığı konferanslarda dile getirdiğini ancak yazılı olarak bir de eser ortaya koymak istediğini belirten Kılınç, bu düşünceyle bu eserlerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım da Kılınç'a, AA yayınlarından, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı hediye etti.