Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi memleketi Aksaray'da defnedildi.

Şehit Sarılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin olacağı Ihlara beldesi pazar yerine getirildi.

Bu esnada şehidin eşi Gülnur, babası Şenol ve annesi Birten Sarılmaz ile kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sarılmaz'ın naaşı, Ihlara beldesi mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.