Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı