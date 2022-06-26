Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı

26.06.2022 17:16
Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı

Son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde şehit uzman çavuş kabri başında anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit uzman çavuş kabri başında anıldı.

22 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'da askeri lojmanlardan hareket eden servis otobüsüne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak şehadetinin 12. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı.

Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın anma programına MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı - Son Dakika

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