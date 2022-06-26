22 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı 'da askeri lojmanlardan hareket eden servis otobüsüne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak şehadetinin 12. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Şehit uzman çavuş kabri başında anıldı - Son Dakika

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