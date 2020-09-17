Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere gurur madalyası - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere gurur madalyası

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin aileleri ile Gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere gurur madalyası, System.String[]

Malatya'da, terörle mücadelede şehadete erişen şehitlerin aileleri ile Gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenine 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İkamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törende daha sonra bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, "Tarih boyunca varlığını devam ettirebilen milletler, kutsal bildiği değerleri nesiller boyu devam ettirebilen milletler olmuştur. Türk Milleti atalarından miras aldığı değerlerini muhafaza için her zaman eşsiz fedakarlıklarda bulunmayı hayatının en şerefli vazifesi olarak idrak eden bir millettir" dedi.

Vali Baruş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahraman askerimizin, jandarmamızın, polisimizin vatanın bütünlüğü uğrunda Hakkari'nin, Şırnak'ın dağlarında, yurdumuzun dört bir köşesinde teröristlere ve insan canına kastedenlere karşı verdiği mücadeledeki fedakarlık anlayışı hep bu ruhun tezahürleridir. 15 Temmuz 2016'da; milli iradeyi esaret altına almak isteyen onursuz ve satılmış iradesizlere karşı, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle sergilediği eşsiz dik duruş şehadet ve gazilik ruhunun milletimizin benliğinde dipdiri yaşadığının en bariz göstergesidir."

Şehitlerin emanetini ve hatırasını dipdiri yaşatmanın boyun ve namus borçları olduğunu dile getiren Baruş, gazilere yönelik ise "Sizlerin, şehit olma sevdasıyla çıktığınız meydanlarda sergilediğiniz kahraman duruşunuzda şahit olduğumuz kararlılık ve metanet milletimize ilham kaynağı olmaya ve güç vermeye devam edecektir" ifadelerini kaydetti. Törende konuşmaların adından madalya ve beratların takdim edilmesine geçildi. Tören de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in eşi Seda Sevinç'e, şehit Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in babası Zekeriya Özdemir'e, Şehit Sözleşmeli Onbaşı Candaş Kaplan'ın babası Mustafa Kaplan'a ve Şehit Polis Memuru Mustafa Yeli'nin babası Nurettin Yeli'ye Vali Baruş tarafından devlet ödünç madalyaları ve beratları takdim edildi.

Törende ayrıca terörle mücadele de gazi olan Uzman Çavuşlar Murat Güven, Sedat Parmaksız, Kemal Güneş, Jandarma Er Bektaş Karakaş, Piyade Yüzbaşı Cemal Demirhan ile polis memurları Erdal Demir, Fatih Doğan, İsmet Baydar, Cengiz Başaran, Fatih Tanrıdağı, Zeynal Selağzı ve Şafak Coşkun'a da Vali Ayrın Baruş tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratları teslim edildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gazilere gurur madalyası - Son Dakika

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