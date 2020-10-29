Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi, Çanakkale temalı kan bağışı etkinliği düzenledi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu etkinlikte, 1071 ünite kan toplanmasının hedeflendiği belirtildi.

Etkinliğin ve "Geçmişten Günümüze Çanakkale" sergisinin 7 gün süreceği bildirilen açıklamada, "Kan bağışında bulunan vatandaşlara, hediye olarak köstekli saat, Cihadiye yüzüğü, Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı ile Hilal-i Ahmer sertifikası verilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Altay, "Selçuklu'da yaşayan herkesi çocuklarıyla beraber hem alanı ziyaret etmeye hem de orada yaşananları onlara göstermeye ve kan bağışına davet ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve Kızılay Selçuklu Şubesinin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefinin koyulduğunu aktaran Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ise şunları kaydetti:

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum. Bu sergiyle buraya gelen hemşehrilerimiz kan bağışlarını rahat bir şekilde yapacaklar ve Kurtuluş Savaşı dönenimin ortamını da bir nebze olsun burada görmüş olacaklar. Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk. İnşallah bu hedefimize burada Kızılay Haftası münasebetiyle yaptığımız çalışma ile ulaşmayı arzu ediyoruz."

Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Özlem Arslan Kuru da 7 gün boyunca kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşları beklediklerini dile getirdi.