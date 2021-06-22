Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Müftülüğü ve hayırseverler işbirliği ile ilçeye kazandırılan İkra'r Hafızlık Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, merkezin açılış töreninde, gençlerin bu merkezde hem akademik anlamda hem de dini anlamda kendilerini yetiştireceklerini söyledi.

Özboyacı, şunları kaydetti:

"İnşallah buradan nice ihya olmuş nesiller çıkacaktır, nice bereketler buradan hasıl olacaktır. Çünkü şunu biliyoruz. Bu topraklarda, bu ülkede yıllarca maalesef yıllarca dinini yaşamak isteyen insanlardan korkuldu. Suni bir korku yaratıldı. Halbuki bu insanlar bu vatanın, bu milletin çocuklarıydılar. Bu memleketin evlatlarıydılar. Hiçbir zararları olmazdı, nitekim bugün bir İmam Hatipli Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'ye değil tüm ümmete önderlik ediyor. Allah'a hamd olsun. Dünyanın neresinde bir Müslüman ve dünyanın neresinde hangi dinden olursa olsun bir mazlum varsa hepsi şuanda gözünü kulağını Türkiye'ye dikmiş durumda. Bu bize inanılmaz bir mesuliyet yüklüyor."

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, "Açılışımızda 200 öğrencimize ders verecek olan binamızda sınıflarımıza hem dini anlamda hem akademik anlamda önde gelen şahsiyetlerin isimlerini verdik. Bu sayede çocuklarımız eğitim alırken aynı zamanda hayal dünyalarının ve vizyonlarının yüksek seviyelere ulaşması hedeflenmiştir. Böyle hayırlı ve güzel işlere vesile olan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Belediye olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Törene, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Kur'an kursu öğreticileri ve aileleri ile hayırseverler katıldı.

Buhara Mahallesi'nde 3 bin 600 metrekare alanda yer alan merkez 24 derslik ve 300 öğrenci kapasitesinden oluşuyor. Geleceğin donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sağlayacak merkezde yemekhaneler, yatakhaneler, cami, açık ve kapalı spor salonları, akıl zeka oyunları teknoloji ve tasarım odaları yer alıyor.