Son dakika haberi! Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığa müebbet hapis cezası

12.05.2022 16:46
Son dakika haberi! Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığa müebbet hapis cezası

Son dakika haberleri... Sivas'ın Gürün ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdükten sonra kullanılmayan mermer ocağına gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdükten sonra kullanılmayan mermer ocağına gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan yargılanan B.M. (42), sanık avukatı ve maktul F.Ö'nün (44) avukatı katıldı.

Mütalaa veren Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, sanığın, F.Ö'nün göğsüne dayalı tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu öldüğüne dair savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu raporunun, sanık B.M'nin savunmasının aksine uzaktan atış yapmak suretiyle maktulü göğüs kısmından vurarak öldürdüğü yönünde olduğunu belirten Uğurlu, sanığın suçtan kurtulmaya ya da daha az ceza almasına yönelik beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başsavcı Uğurlu, B.M'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin göz önüne alınarak alacağı cezadan mahsubuna karar verilmesini talep etti.

"Öldürme düşüncem olmadı"

B.M. ise savunmasında, olay günü maktul ve tanık M.F.A'nın kendisini telefonla araması üzerine bu kişileri yüzleştirmek için olay yerine gittiklerini belirterek, "Öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Tabancam sürekli araçtaydı, içinde de zaten bir tane mermi vardı. Öldürme düşüncesi taşısaydım tabancamda başka mermi de bulundururdum." dedi.

F.Ö'nün olay yerine geldiğinde kendisine hakaret içeren sözler söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, olayın kötüye gideceğini düşünen tanık M.F.A'nın da bu yüzden yanlarından ayrılmak istediğini aktaran sanık, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de tanıktan F.Ö'yü de götürmesini istedim ancak maktul gitmek istemedi. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım. Pişmanlığımdan dolayı hayatıma son vermeyi de denemiştim. F.Ö'yü bilerek öldürmedim, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Mahkemeniz aksi düşüncedeyse haksız tahrik hükümlerinin ve lehime olacak diğer hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum."

Mahkeme heyeti sanık B.M'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Gürün ilçesinde 20 Nisan 2021'den itibaren kendisinden 40 gün haber alınamayan F.Ö'nün, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından cinayeti işlediği silahla intihar girişiminde bulunan B.M, tedavisinin yapıldığı hastanedeki ifadesinde kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Polis ekipleriyle Gürün'e bağlı Kavak köyü Ergeç mevkisinde bulunan kullanılmayan bir mermer ocağına ambulansla getirilen B.M, F.Ö'yü öldürdükten sonra gömdüğü yeri polislere göstermişti.

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Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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