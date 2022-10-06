Son dakika haberi: Spil Dağı'nda korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi: Spil Dağı'nda korkutan yangın

06.10.2022 20:18
Son dakika haberi: Spil Dağı'nda korkutan yangın

Son dakika haberi... Manisa'da Spil Dağı'nda otluk alanda çıkan ve korkuya neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Manisa'da Spil Dağı'nda otluk alanda çıkan ve korkuya neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Spil Dağı'nın eteklerinde Çaybaşı Deresi'nin yaklaşık 500 metre yukarısındaki sarp arazide otluk alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarını alan ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. 2 helikopter, 2 itfaiye aracı, 6 arazözle müdahale edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında yaklaşık 400 metrekarelik makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Spil Dağı'nda korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Spil Dağı'nda korkutan yangın - Son Dakika
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