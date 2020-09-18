Son Dakika: Sultanahmet'te polislerden vatandaşlara broşürlü koronavirüs uyarısı
Son dakika haberlerine göre Sultanahmet Meydanı'nda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda broşür dağıtarak uyardı.
Sultanahmet
Meydanı'nda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda broşür dağıtarak uyardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde vatandaşlara koronavirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
tarafından koronavirüs tedbirleri hakkında hazırlanan broşürler, polis ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtılırken, vatandaşlar uyarı ve bilgilendirme için polislere teşekkür etti.
DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI YAPILDI Vatandaşlar aynı zamanda, dolandırıcılara karşı da uyarıldı. Polisler, broşürlerin üzerinde, "Koronavirüsü fırsat bilen dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söyleyerek, koronavirüs testi yapacaklarını veya evinizi dezenfekte edeceklerini söyleyenlere inanmayınız. Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk taramasını çatkapı değil planlayarak yapmaktadır. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerimize (112-155-156) haber vermesini bekliyoruz" yazan metin ile dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- İstanbul
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