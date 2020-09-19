Son dakika haberi: Suriyeli kozmonot Faris, vatandaşlık aldığı Türkiye'de uzay çalışmalarına desteğe hazır - Son Dakika

Son dakika haberi: Suriyeli kozmonot Faris, vatandaşlık aldığı Türkiye'de uzay çalışmalarına desteğe hazır

Son dakika habere göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Muhammed Faris, Türkiye'deki uzay çalışmalarına katkı sunmak istediğini söyledi.

Son dakika haberi: Suriyeli kozmonot Faris, vatandaşlık aldığı Türkiye'de uzay çalışmalarına desteğe hazır, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Muhammed Faris, Türkiye'deki uzay çalışmalarına katkı sunmak istediğini söyledi.

8 yıldır Türkiye'de yaşayan ve İstanbul Valiliğinin de girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Faris, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Faris, "Türkiye vatandaşlığı aldığım için çok mutluyum. Çünkü ben, Türkiye ve Suriye halkını bir sayıyorum. İkisinin de ortak tarihi mevcuttur." dedi.

"Dünyanın geleceği uzay bilimlerinde"

Suriye'de savaştan önce normal bir hayat yaşadığını anlatan Faris, orada uzay bilimlerine yeterince ilgi olmadığını, bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Ancak benim bir kozmonot olarak çok büyük hayallerim vardı. Özellikle uzay bilimleri ile ilgili uzaydan döndükten sonra, bu alanla ilgili bazı çalışmalar, değişimler öngörüyordum. Çünkü bu zamanda uzay bilimleri çok önemli yeryüzü artık uzaydan kontrol ediliyor. Dünyanın geleceği uzay bilimlerinde. O yüzden bu teknolojiye sahip olan gezegeni kontrol edecek, her şeyi gözetleyecek. Bu konuyla ilgili Suriye'de çaba sarf ettim fakat bunun karşılığını görmedim. Normal idari bir işle uğraştım hava kuvvetlerinde. Orada bu konuyla ilgili konferanslar düzenliyordum, dersler veriyordum. Özellikle gençlere ve çocuklara ulaşmaya çalışıyordum, onları bu konuda bilgi anlamında donatmaya çalışıyordum. Amacım yeni bir nesil yetiştirmekti."

Faris, "Ben uzaydan döndükten sonra 1987'de doğan bir sürü erkek çocuğa Muhammed Faris ismi verildi. Sırf bundan dolayı bile rejim bana neredeyse dokuz yıl boyunca hapis hayatı yaşattı. Beni görünmez hale getirmeye çalıştı, engelledi. Hafız Esed de bunu yaptı Beşar Esed de. Ben sadece sabrettim." dedi.

"Suriyelilerle yardım etmek için Türkiye'ye geldim"

Mart 2011'de Suriye'de ayaklanma başladığında buna çok sevindiğini belirten Faris, şöyle konuştu:

"Çünkü çok şiddetli bir baskı vardı rejim tarafından. Tüm dünya da gördü, her alanda Suriyeliler üzerinde büyük bir baskı vardı. Ben, burada Suriyelilerle yardım etmek için Türkiye'ye geldim. Bu benim için insani ve ahlaki bir tavırdı. Muhalifleri bir araya getirmek için Reyhanlı'da bir süre yaşadım. Ancak oradaki şartlar biraz değişti maalesef amacımı gerçekleştiremedim. Sonra İstanbul'a geldim uzayla ilgili konferanslar, dersler vermeye başladım. Üniversitelerde, liselerde ders anlatmaya başladım. Derse gelen herkes çok mutluydu ben de çok mutluydum. Beni babaları gibi görüyorlardı. Uzay bilimine çocuklara erken yaşta eğitimle aşılamalıyız en son Bursa'da bilim merkezinde çok büyük bir yerde eğitim verdim. Derslerimde genelde uzaya çıkışı, uzay tarihi, astronot gibi konuları anlatıyorum."

Faris, Suriye'de kendi alanıyla ilgili çalışma ve ders verme konusunda kısıtlamalar yaşadığını, Türkiye'de bu konuda çok özgür ve mutlu olduğunu söyledi.

"Ben kendimi Türkiye'de hiçbir zaman yabancı olarak görmedim"

Bazı ülkelerden bilimsel çalışmalar için teklifler aldığını ancak Türkiye'de kalıp tecrübelerini buraya aktarmak istediğini, bu çalışmaları da vatandaşlık almak için yapmadığını, içinden geldiği için yaptığını söyleyen Faris, şöyle konuştu:

"Vatandaşlık konusunda da diğer Suriyeliler gibi normal süreçten geçtim. Çok mutluyum çünkü artık bundan sonra hem Türkiye'de hem de yurtdışına istediğim yere rahatça gidebileceğim. Çünkü Suriye rejimi bana pasaport vermiyordu. Artık yurtdışında bilim konferanslarına katılabilirim. Türkiye ve Suriye halkı aynı millet. Bazıları her iki tarafı karşı karşıya getirmek için çalışıyor ama Suriye halkı Türkiye'yi seviyor. Ben kendimi Türkiye'de hiçbir zaman yabancı olarak görmedim."

Kozmonot Faris, uzay ve havacılıkla ilgili deneyimlerini Türkiye'deki bilimsel çalışmalarda kullanmak istediğini belirterek, "Ankara'da Türksat'ı ziyaret ettim. Orada Türk mühendislerin çalışmalarını gördüm. Çalışmalarını çok beğendim, bazı konularda fikir de verdim. Çünkü bu alanda başarılı olundukça hem uzay alanında hem de askeri savunma alanında olumlu sonuçlar olur." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Uzay Ajansı ve Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında da konuşan Faris, sözlerini, "Her türlü destek için hazırım. Türk vatandaşlığı almadan önce de bu konuda Türkiye'de zaten eğitimler veriyordum. Şimdi de hazırım ve bu eğitimler, destek sadece vatandaşlıkla alakalı değil, bu her zaman vardı. Çünkü kendimi Türkiye'de ailem içerisinde hissediyorum. Hepimiz Müslümanız. Bu konuda çalışmam benim için insani, ahlaki ve İslami bir konu." diye tamamladı.

Türkiye, Suriye, Arap, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Suriyeli kozmonot Faris, vatandaşlık aldığı Türkiye'de uzay çalışmalarına desteğe hazır - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Profesör Mehmet Ceyhan'dan korkutan tespit: Aramızda 250 bin koronalı insan var Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sosyal medyada dikkat çekebilmek için canını tehlikeye attı! 210 metrelik gökdelene çıplak elle tırmandı, görenleri hayrete düşürdü Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle çocuklarının okuma yazma öğrenemeyeceğini düşünen velilere seslendi Mangallık keklik ve sülün üreten Bursalı girişimci, siparişlere yetişemiyor 2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar 11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada         
12:48
Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti         
12:14
Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü         
11:38
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Tasarladığı cihazla anne ve babasının mezarlarını izleyip, dua okuyor Tasarladığı cihazla anne ve babasının mezarlarını izleyip, dua okuyor         
10:46
Galatasaray ile masaya oturan Roma yetkilileri, Marcao için özel uçakla İstanbul'a geldi Galatasaray ile masaya oturan Roma yetkilileri, Marcao için özel uçakla İstanbul'a geldi         
10:29
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü 11'inci kattaki evinin penceresini silerken düşen kadın öldü         
09:55
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi         
09:28
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor         
08:28
10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor 10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor         
08:27
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 13:32:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Suriyeli kozmonot Faris, vatandaşlık aldığı Türkiye'de uzay çalışmalarına desteğe hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei