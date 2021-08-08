Üye Girişi
Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında - Son Dakika

Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında

08.08.2021 13:27
Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında, System.String[]

Son dakika haberler... ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 7'nci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 7'nci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 7 gündür helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale ediliyor. Dün akşam 15 dakika devam eden sağanağın da etkisiyle söndürme çalışmalarında büyük yol katedildi. Özellikle Çandır, Kızıllı ve Yıldız mahallelerinde yoğunlaşan alevler, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyordu. Sağanak ile birlikte bu bölgelerde de yangının yayılım hızı düştü.

YANGININ ÇEVRESİ SARILDIIsparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle Yazılı Kanyon etrafında bulunan tepelerde zaman zaman rüzgarın da etkisiyle parlamalar meydana geliyor. Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları, helikopter ve söndürme araçlarıyla hem havadan hem karadan devam ediyor. En kısa sürede yangın tamamen söndürülmüş olacak" diye konuştu.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgede bulunan çok sayıda itfaiye aracının Muğla'da halen devam eden yangın bölgesine sevk edildiği kaydedildi.


Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında
Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında
Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında
Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında

Pazartesi, Sütçüler, Isparta, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13:18 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu 12:57 Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi 12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak 12:36 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 11:08 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti 10:55 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti

Son Dakika Haberleri
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
13:17 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı
12:56 Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu
12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
12:35 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak
12:08 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti
11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
11:39 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış
11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar         
12:52
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti         
11:34
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı         
11:15
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 13:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement