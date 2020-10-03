Bakan Pakdemirli, Afrin'de incelemede bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suriye'nin Afrin bölgesini ziyaretinde, "Buraya, bölgeye, dünyaya bakış açımız tamamen barış ve huzurdan yanadır ancak ne sınırlarımızın içerisinde ne de sınırlarımızın hemen yanı başında terör odaklarının yuvalanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz inşallah." dedi.

Pakdemirli, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile Afrin'e gitti.

Afrin Valiliğini ziyaret eden Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Olay Yeri İnceleme ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürülüğüne geçerek, buradaki MOBESE merkezini inceledi.

Afrin misafirhanesini de ziyaret eden Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Hatay'daki 1,3 milyar liraya varan 3 büyük mega tesisin açılışının ardından bölgeye çok yakın olduğu için Afrin'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afrin halkının, gelirinin 3'te 2'sinden daha fazlasını tarımdan elde ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Burada Sayın Valimiz, Vali Yardımcımız, Bakanlığımızın il müdürlüğünden arkadaşlar çalışmalar yapıyorlar. Burada Meclis Başkanı arkadaşımız Muhammed Şir Raşit ile de görüştük, onun da tarımla ilgili bazı talepleri oldu. Özellikle teknik bilgi ve teçhizat yardımıyla alakalı, bunlarla ilgili konularda da bunları karşılayabileceğimizi, zaten şu anda önemli hizmetler yaptık ama daha da fazlasını bölgedeki kardeşlerimiz için yapabileceğimizi söyledik."

"Mazlumun yanında olmayı görev bildik"

Pakdemirli, hiçbir yerde terör odaklarının yuvalanmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu bölgedeki kardeşlerimizle bugün sınırlar bizi ayırsa da bir gönül coğrafyasındaki kardeşlerimize yardım etmeyi, mazlumun yanında olmayı her zaman Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği ışıkla bir ödev bildik. Burada da arkadaşlarımıza, Suriyeli kardeşlerimize hangi konularda yardımcı olabileceğimiz konusunda çeşitli bilgilendirmeler aldık. Buraya, bölgeye, dünyaya bakış açımız tamamen barış ve huzurdan yanadır ancak ne sınırlarımızın içerisinde ne de sınırlarımızın hemen yanı başında terör odaklarının yuvalanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz inşallah."