Koronada kritik seviyelere ulaşan Tekirdağ'ın Valisi Yıldırım: "Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok" - Son Dakika

Koronada kritik seviyelere ulaşan Tekirdağ'ın Valisi Yıldırım: "Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok"

"Gerek yoğun bakım yataklarında, gerekse normal yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok"

TEKİRDAĞ - Ülke genelinde vaka oranlarının yükselişe geçmesiyle şehirler arasında seyahat kısıtlamasına gidilmesiyle Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul-Tekirdağ yolunda denetimlerde bulundu. Denetimlerden sonra açıklamada bulunan Vali Yıldırım, Tekirdağ olarak hastanelerde ve yoğun bakım yatak sayısında herhangi bir sıkıntı olmadığını aktardı.

Korona virüste vaka sayılarının hızla artışa geçmesiyle Ramazan ayında kısıtlamalar artırıldı. Ek kısıtlamalarla dün akşam 19.00'da başlayan şehirler arası seyahat yasağın nedeniyle Tekirdağ - İstanbul il sınırında jandarma ve polis ekiplerince uygulama noktası oluşturuldu. Tekirdağ İstanbul yolunda oluşturulan uygulama noktasında zaman zaman kuyruklar oluşurken, ekipleri araçları tek tek kontrol ederek araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini tek tek kontrol ediyor. Belgesi olan vatandaşlara geçiş izni verilirken, belgesi olmayanlar ise İstanbul yönüne geri çevriliyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da kentte uygulanan kısıtlamaları yerinde görmek için denetime çıktı. Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Otobüs Terminalinde başlayan denetimler, Tekirdağ - İstanbul il sınırında oluşturulan uygulama noktasında devam etti. Vali Yıldırım uygulama noktasına gelen araçları tek tek denetleyerek vatandaşların seyahat belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç polis ve jandarma ekipleri eşlik etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım denetim sonrasında yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar pandemi süresi boyunca bu denetimlerimiz devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı pandemi tedbirlerinden tabi bildiğiniz gibi biraz daha ağırlaştırıldı bu tedbirler. Tabi vaka sayıları biraz daha yükseldi. Bu sebeple özellikle şehir giriş ve çıkışları kontrol ettiriyoruz. Burada da İstanbul ile bir giriş çıkışımız söz konusu tam İstanbul sınırındayız. Biz Tekirdağ'da taraf girişleri kontrol ediyoruz. İstanbul ekiplerimizde İstanbul'a girişleri kontrol ediyorlar. Çok fazla bir aykırılık görmüyoruz. Bizzat bende araç içerisindeki sürücüleri ve diğer yolcuların evraklarını kendim kontrol ettim. Arkadaşlara sorduk. Bir iki tane aracı geri göndermişler onun dışında aykırılığa onlarda rastlamamışlar. Demek ki vatandaşlarımız ortaya atıla bu kısıtlamalara uyuyorlar. Bu tabi ki sadece görevlilerin çalışmasıyla indirilebilecek sayılar değil. Vatandaşlarımızda kurallara uyarsa şehrimizde ülkemizde hatta dünyada vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum" dedi.

Vali Yıldırım il olarak çok kırmızı durumda olduklarını da ifade ederek, "Yani çok kırmızı 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 200'ün üzerinde anlamına gelir. Bizde çok kırmızı durumdayız. Onun için vaka sayılarına bakmadan arkadaşlarımızın tamamı kendi tedbirlerini almalılar. Öncellikle kendi sağlıkları için bunu yapmalılar. Yani vakalar yükselmiş tedbir alayım diye değil, her zaman tedbirli olunmalı. Aslına bakarsanız 3 tane tedbir. Maske, mesafe ve hijyen. Yani bunlara riayet ettiğimiz takdirde ben vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Bunu özellikle ve açıklıkla söyleyebilirim. Gerek yoğun bakım yataklarında, gerekse normal yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bu herhangi bir şey yokmuş tedbirleri bırakalım anlamına gelmez. Tedbirleri her halükarda almalıyız. Önemli olan hastaneye düşmemektir. Önemli olan bu virüsü kapmamaktır. Tabi ki bu virüs yaşamaya devam ederse, yayılmaya devam edecek anlamına da geliyor" diye konuştu.