ZONGULDAK TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE HAMİLE KALDIKTAN SONRA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN GÜLHAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede gebeliği 5'inci ayda sonlandırıldıktan sonra yaşamını yitiren Gülhan Baruönü Sancı (31), Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Gülhan Baruönü Sancı'nın 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Filyos beldesinde yaşayan Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendi. Sancı çifti, bebekleri olmayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı. 5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalanarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

4 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği durumu ağırlaşmasıyla sonlandırıldı. Genç kadın, önceki gün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin uzun yıllardır bebek hasreti çektiği öğrenildi. Gülhan Baruönü Sancı'nın cenazesi, bugün yaşadığı Filyos beldesine götürüldü. Filyos Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında Sancı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Büyük üzüntü yaşayan eşi Kemal Sancı, taziyeleri kabul etti. 3 gün sonra doğum günü olan Gülhan Baruönü Sancı, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Sancı çiftinden geriye mutlu günlerinden kalan fotoğraf ve videolar kaldı.