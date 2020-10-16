Son dakika haberi! Türkiye'de ilk kez halı sahada oturarak voleybol oynadılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kazakistan Bedensel Engelli A Milli Takımı'nın katılımıyla halı sahada oturarak voleybol turnuvası düzenlendi.

Safranbolu Uluslararası Açık Hava Oturarak Voleybol Turnuvası'na, Kazakistan Bedensel Engelli A ve B Milli Takımı, Çelik İş Engelliler Spor Kulübü ile Huzurevi Spor Kulübü katıldı. Turnuvada, Huzurevi Spor Kulübü, 'en centilmen takım' seçilirken, Çelik İş Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonluk maçında Kazakistan Bedensel Engelli A Milli Takımı, B Milli Takımı'nı yenerek şampiyon oldu.

Turnuvayı organize eden aktif sporcu Bülent Çağlayan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de belki de dünyada ilk kez halı sahada oturarak voleybol turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya Kazakistan Bedensel Engelli A Milli Takımı'nın da katıldığını ifade eden Çağlayan, "İran ve Irak'ta turnuvaya katılmak istedi, fakat son anda devletleri pandemiden dolayı iptal ettiler. Biz de gelecek yıl kurulmasını planladığımız Çelik İş Engelliler Spor Kulübü olarak katıldık. Güzel bir turnuva oldu. Biz Türkiye'de ilkleri yapmayı seviyoruz. Oturarak voleybolda cam terasta 80 metre yükseklikte maç yapmıştık. Şimdi tekrar salonlar pandemiden dolayı kapalı diye örnek olması için, 'halı sahalarda illa futbol oynanacak değil ya oturarak voleybol da oynarız' dedik ve insanlara mesaj veriyoruz. Spora engel olamazlar, spor bir şekilde yapılır" dedi.

insanlara spor yapmaları çağrısında bulunan Çağlayan, "Pandemiden dolayı açık havada olsa insanları riske atmayalım dedik. Spor salonları kapalıysa halı sahalar var. Herkes halı sahaya çıkıp voleybolun, ayak tenisini oynasın spordan zarar gelmez diye düşünüyorum" diye konuştu. - KARABÜK