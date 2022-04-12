Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı

12.04.2022 22:06
Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı.

Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı! Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı!

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:46 Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:27 Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 22:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ukrayna'da Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet lideri Medvedçuk gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement