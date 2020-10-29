Son dakika haberi! Uluslararası Cumhuriyet Sergisi, sanal ortamda izlenime sunuldu - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Cumhuriyet Sergisi", ilk kez sanal ortamda sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden akademisyen ve sanatçıların yanı sıra yurt dışından da katılımın olduğu "18. Geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Sergisi", 140'tan fazla esere ev sahipliği yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenen sergide resim, fotoğraf, geleneksel el sanatları, seramik, heykel gibi güzel sanat alanlarından birçok eser yer aldı.

Küratörlüğünü Fotoğraf Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nafia Hanyaloğlu'nun üstlendiği sergi, www.cumhuriyetsergisi.com adresinde yıl sonuna kadar erişime açık olacak.