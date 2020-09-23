Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor - Son Dakika

Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan su altı dalışlarıyla, Van Gölü'nün derinliklerinde binlerce yıllık yaşamın izleri araştırılıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan su altı dalışlarıyla, Van Gölü'nün derinliklerinde binlerce yıllık yaşamın izleri araştırılıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olup çevresindeki doğal güzellikleri ve sahilleriyle turizmin gelişmesine katkı sağlayan Van Gölü'nde dalış turizminin de geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu amaçla gölde dalış yapan amatör ve profesyonel dalgıçlar, göl seviyesinin yükselmesiyle su altında kalan birçok yapıyı, batıkları ve mikrobiyolitleri görme imkanı buluyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün binlerce yıllık ekosistemiyle bölgenin can damarı olduğunu, çevresinde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Her uygarlığın gölde değişik izler bıraktığını belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü su seviyesi bakımından değişken bir yapıya sahip. Kimi zaman bulunduğu yüzey kotunun yüzlerce metre yukarısına çıkarken, bazen de su geri çekilmiştir. Bu yükselip alçalmalar sırasında geçmişe ait yaşam izlerini içinde barındırmış. Her dalış yaptığımızda geçmiş dönemlerin yaşam izlerine şahitlik ediyoruz. Bunlar oldukça heyecanlandıran bulgular. Bugün yaptığımız dalışta farklı bir yerleşim birimlerini gördük. Evler, yürüyüş yolları, büyük duvarlar burada geçmiş uygarlıkların günümüze birer yansımasını gösteriyor. Bu, Van Gölü adına aslında çok büyük bir şans. Çünkü Van Gölü'nün ekonomiye en büyük katkısı balıkçılıktır. Yıllık 12 milyon dolarlık devasa bir ciroya sahip. Fakat bu eşsiz güzelliğinin yanında su altında ki sırlarını da açığa çıkartarak ekoturizme kazandırdığımız zaman Van Gölü etrafında binlerce inansın bu işten geçimini sağladığını göreceğiz.

Van Gölü altındaki kale ve Rus batığı gibi bulgular ve su altındaki yerleşim yerlerinin dalış turizmi açısından büyük potansiyel olduğunu aktaran Akkuş, bu potansiyelin turizme kazandırılması durumunda, binlerce insanın dalış için kente geleceğini vurguladı.

"Gölün derinliklerindeki güzellikleri kayıt altına alıyoruz"

Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol da 27 yıldır Van Gölü'ne dalarak su altındaki yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yaptıkları dalışlar sırasında Ahlat açıklarında yaklaşık 6-7 metre derinlikte ve 70 metre kıyıya uzaklığı bulunan noktada bazı bulgulara rastladıklarını anlatan Birol, şunları kaydetti:

"Van Gölü hala gizemini koruyor. Gölün derinliklerindeki gizli kalan güzellikleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Adilcevaz'da yaptığımız dalışta, kale kalıntıları gözlemledik. Van Gölü havzasının tüm kıyı kenarlarında yaşam izleri var. Fakat bunları bilip ortaya çıkarmak zor. Uçsuz bucaksız Van Gölü'nde suyun altındaki gizem bizi cezbediyor. Bu bölgede yaşadığımız için, Van Gölü'nün kirlenmemesi ve temiz kalması için çaba sarf ederken, suyun altında kalan tarihi yapıları da turizme kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız tüm çalışmaları kayıt altına alıyoruz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iletiyoruz."

Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor

Van Gölü, Bitlis, Akkuş, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız         
17:22
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu         
16:22
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:39:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Gölü'nün derinliklerindeki yaşamın izleri araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei