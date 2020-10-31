Son dakika haberi... Velilere "hoş geldiniz" toplantısı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na kayıt yaptıran öğrencilerin velileri için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Korona virüse karşı alınan önlemler ve orkestra faaliyetleri ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar devam ediyor. 20'şer kişilik gruplar halinde, yaklaşık 60 velinin katıldığı açık hava toplantısı, Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'nde düzenlendi. Toplantıda İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Müzik Koordinatörü Kaan Kıran ve Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Koordinatörü Simay Pala, velilere orkestra hakkında bilgiler aktardı. Orkestranın kuruluşundan bugüne faaliyetleri, müziğin çocukların yaşamına olumlu etkileri gibi başlıklarda bilgiler veren Kıran ve Pala, eğitimlerde alınan koronavirüs önlemleri hakkında da paylaşımlarda bulundu. - ESKİŞEHİR