Son dakika haberi: Veysel Eroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, Albayrak'a ziyaret gerçekleştirdi.

Tekirdağ genelindeki arıtma tesislerinin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Eroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

Eroğlu'nu Tekirdağ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Albayrak, ziyaret ve değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Ziyarette, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz de bulundu.