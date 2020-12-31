Yangına gece uykusunda yakalandı - Son Dakika

Yangına gece uykusunda yakalandı

Yaşlı kadın yanan evden son anda çıkmayı başardı ancak kuşu telef oldu

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde 2 katlı evin bacasından çıkan kıvılcımlar balkonda bulunan koltuğa sıçradı. Balkon bir anda alevlere teslim olurken evde bulunan yaşlı kadın kendini son anda dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken, duman etkilenen muhabbet kuşu telef oldu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 01.30 sıralarında A.K'ye ait 2 katlı evin çatısında kıvılcımlar çıktı. Sonrasında kıvılcımlar balkonda bulunan koltuğa sıçrayarak bir anda yanmaya başladı. O sırada içeride uyuyan A.K, gelen yoğun duman üzerine kalkarak evin yandığını fark etti. Duman etkilenen yaşlı kadın kendini güçlükle dışarıya attı. O sırada alevleri gören komşuları dışarıya çıkarak A.K'ye yardım etti. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kafeste bulunan muhabbet kuşu ölü halde bulundu

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken o sırada sağlık görevlileri dumandan etkilenen A.K'yi tedbir amaçlı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evin içerisine giren ekipler, dumandan etkilenen muhabbet kuşu kafesinde telef oldu.

Yanlınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.