Son dakika haberi! Yangında ölümden kurtarılan ceylan, yeniden doğaya salındı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince çıkan orman yangınında ölümden kurtarılan ceylan, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı. Ekipler, yangında yuvası yanan ceylan için yem bıraktı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi eski çöplük mevkisinde 26 Temmuz'da çıkan orman yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalede ekipler, ceylan ile karşılaştı. Dumandan etkilenen ve yuvası yanan ceylan ekipler tarafından alınarak, olay yerinden uzaklaştırıldı. Ölümden kurtarılan ceylan daha sonra tedaviye alındı. Ceylan, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, yeniden doğaya salındı.Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, ceylanın yeniden doğaya kavuşmasının fotoğrafı paylaşılarak, "Çanakkale'de çıkan yangında yuvası yanmış, dumandan etkilenmişti. Ormancılarımızın ve vatandaşlarımızın merhametli elinde yeniden can buldu. Tedavisi yapılan canlı dostumuz yaban hayatına geri kavuştu. O ve arkadaşları için doğaya yem bıraktık, vedalaştık" denildi.