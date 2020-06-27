Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanını, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.

Yemen ordusu, dün yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Hudeyde'de Husilere ait patlayıcı ve İHA'ların bulunduğu deponun imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ortak güçlerin, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Al-Dureyhimi kentindeki orduya bağlı güçlerin mevzilerine doğru gönderdiği bir insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

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