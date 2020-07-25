Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi ile birlikte Yeni Malatyaspor 3 yıl önce çıktığı Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düştü.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:05

Kaynak: İHA

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