ESNAF DERT YANDI: DÜKKANLARIMIZIN ÖNÜNDEN MASKE TOPLUYORUZ - Son Dakika

-Yerlere atılan maskeler tehlike saçıyor...

*Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Kasapoğlu Hürkan

*"Bulaş riskini tetikliyor" uyarısı

Burçak BOZKUŞ - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, İSTANBUL'da koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle, her sokakta, köşe başında yerlerde görülen maskelerin sayısı da artış gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Kasapoğlu Hürkan "Yere atılan her maske bizim için bulaş riskini ve virüsün yayılımını arttırıyor ve tetikliyor" şeklinde konuştu. Esnaf ise, her gün dükkanlarının önünde maske toplamaktan yakındı.

Maske takmayanlar, çene altına, çantasına veya koluna takanlar kadar, kullandığı maskesini sokağa veya yerlere atanlar da büyük risk oluşturuyor. Uzmanlara göre kullanılmış her maske bir tıbbi atıkla eşdeğer ancak sokaklar, caddeler kullanılmış ve yere atılmış maskelerle dolu. Durumdan şikayet edenler arasında olan esnaf da, her gün dükkanlarının önünden maske topladıklarını söylüyor.

"TAHMİN ETTİĞİNİZDEN ÇOK DAHA FAZLA MASKE ATAN VAR"

30 yıldır esnaf Muammer Çorlu, dükkanının önüne maske atılması için kutu bıraktığını ancak çözüm olmadığını söyledi. Çorlu, "Tahmin ettiğinizden çok daha fazla maske atan var. Biz buraya kutu bırakıyoruz vatandaş yere atmasın diye. Ama ağacın dibine atıyorlar, yere atıyorlar. Birçok kez gördüğüm zaman uyarıyorum ama olmuyor. Uyarmak kavga gerekçesi oluyor. 'Sen ne karışıyorsun, sana ne' diyenler oluyor. Bilmiyorum yani vatandaşın ruh hali çok değişik. Eldiven takıyorum, alıp çöpe atıyorum mecbur, ne yapayım dükkanımın önü. Benim çocuklarım da geçiyor buradan. Herkes geçiyor. Maalesef biz bu bilinci vatandaşa aşılayamadık" dedi.

"BURALARI TEMİZ TUTMAM LAZIM O YÜZDEN BEN TOPLUYORUM"

Her sabah kestane satmak için tezgahına gelen Süleyman Sönmez , yerdeki maskeleri kendisinin topladığını ifade etti. Sönmez, "Her sabah yerlerde maske görüyorum. Örneğin burayı temizlemek için arabamı buraya çekiyorum. Her sabah geliyorum burada maske var. Direklerin kollarında maske var. Adam düşürüyor, almıyor, yeni maske takıyor. Buraları temiz tutmam lazım o yüzden ben topluyorum yani. Her sabah toplayıp çöpe atıyorum yani. Tehlikeli ama. Maşayla tutuyorum, eldiven takıyorum. Sadece ben değil bütün vatandaş tehlikede oluyor. Mesela sokağı süpüren arkadaşlar geliyor onlar bile söylüyor yani. 'Bu maskeler yerlerde geziyor, biz alıyoruz" diyorlar.

"MASKELERİ YERE ATMAYIN, KENDİMİZİN DOKTORU OLALIM"70 yaşında geçimini kağıt toplayarak sağlayan Fahri Dal da maskesini yere atanlardan dert yandı. Fahri Dal, "Herkes temiz olsun, temiz duralım, işimizi yerimizi temiz tutalım. Kağıt toplarken yerlerde maske görüyorum. Ama almıyorum. Kağıtların içinde olursa alır çöpe atarım ben. Yoksa ellemem. Düşüncelisi de var, temizi de var ama pisi de var. Beceriksiz adamlar maskelerini yere atıyorlar. Kendini bilen temiz adam alıyor çöpe atıyor" dedi. Yere maske atanlara seslenen Fahri Dal, "Maskeleri yere atmayın, kendimizin doktoru olalım. Doktor doktor gezmeyelim, onlara yardımcı olalım" şeklinde konuştu.

"BİR BAŞKASININ SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"Sokağa atılan maskelerin hem virüs hem de bakteri bulaşma riskini artırdığının altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Kasapoğlu Hürkan, vatandaşları uyardı. Hürkan, "Halkımızın bu konuda çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Maske aslında enfekte dediğimiz, enfeksiyon riskinin olduğu bir materyaldir. Kullanılmış maskeyi bir tıbbi atık gibi düşünmek lazım. Kişinin kendi balgamını, tükürüğünü, solunum materyallerini barındıran bir maddedir. Bunu lütfen atarken sanki sümüklü bir mendili çöpe atar gibi dikkatlice ağzımızdan çıkartıp mutlaka ya bir poşete ya da çöp kovasına atılması gerekiyor. Yere fırlatmak, kolumdan düştü yerde kalsın demek olamaz. Bir başkasının sağlığını tehdit etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIRKEN YERDEKİ MASKELER VİRÜSÜN YAYILIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Sokağa atılan maskelerin bulaş riskini arttırdığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kasapoğlu Hürkan, "Herkes maskesini takacak ama maskesini sokağa fırlatıp atmayacak. Maskesini takacak ama toplu taşımalarda ya da yerlerde o maskeler gezmeyecek. Biz maskeyi neden takıyoruz? Sekresyon dediğimiz balgam öksürük tükürük gibi her türlü solunum damlalarını tutsun ve engellesin diye takıyoruz. Bu vücut sekresyonu dediğimiz maddelerin dışarda, yerlerde sürünmesi, bir başkasının ayakkabısına takılması, oturacağımız koltukta başkasının maskesini bulmak ve almak… Bütün bunlar bizim için bulaş riskini ve virüsün yayılımını arttırıyor ve tetikliyor. Biz önlem almaya çalışırken bazı faktörler ve dikkatsizlikler, önemsenmemezlikler virüsün yayılımını kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.