Son dakika haberi! 'YOL VERME' TARTIŞMASINDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLEN BABA- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada Rıfat Y. (59) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ahmet ve babası Şükrü Çetin, toprağa verildi. Yaralanan 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme tartışması yaşayan Mustafa Y.'yi evine kadar takip eden Ahmet Çetin, babası Şükrü Çetin, yanlarında bulunan yakınları Ali Ç., Bekir Ç. ve Yasin Ç., sopalarla saldırmaya başladı. Bu sırada Mustafa Y.'nin eve gelirken yolda telefonla arayıp, trafikte tartıştığı kişilerin kendisini takip ettiğini söyleyerek yardım istediği babası Rıfat Y. de tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Çetin, babası Şükrü Çetin ile 3 yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çetin ve babası Şükrü Çetin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rıfat Y. ve oğlu Mustafa Y.'yi gözaltına aldı.

BABA- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Ahmet Çetin ve babası Şükrü Çetin, bugün Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltında bulunan Rıfat Y. ve oğlu Mustafa Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)