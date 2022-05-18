Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

18.05.2022 10:32
Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Son dakika haber: Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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